اليوم السابع
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عمليات نقابة المعلمين: ولى أمر يعتدى على معلم بالضرب وسط الطلاب بالإسكندرية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:31 م
عمليات نقابة المعلمين: ولى أمر يعتدى على معلم بالضرب وسط الطلاب بالإسكندرية نقابة المعلمين - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين ،برئاسة محمد عبد الله الأمين العام ، إخطارا من النقابة الفرعية بوسط الاسكندرية، بتعرض المعلم (ع.م) بمدرسة الحضرة الابتدائية، التابعة لإدارة محرم بك التعليمية، للتعدى بالضرب من قبل ولى أمر أمام الطلاب داخل المدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صباح مكاوى رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بوسط الإسكندرية ومحامى النقابة الفرعية بمرافقة المعلم ومتابعة تطورات بلاغ الشرطة.
 
وطالب نقيب المعلمين، بضرورة حماية المعلمين أثناء أداء رسالتهم داخل المدارس، وضبط عملية دخول أولياء الأمور إلى الفصول ومنع التعدى على المعلمين.
 
كما طالب "الزناتى"، بضرورة استصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المعلم أثناء العمل.
 
 

نقابة المعلمين

عمليات نقابة المعلمين

خلف الزنات



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