على طريقة مسلسل 100 وش.. نصاب الوارق: استغليت شبيهى لسرقة 3 ملايين جنيه

أحمد إسماعيل

اعترف نصاب الوراق أمام جهات التحقيق بأنه استغل الشبه بينه وبين شخص اخر يدعي ن مقيم بمنطقة كفر طهرمس وقام بتزوير بطاقته وانتحال شخصيته ليتمكن من الاستيلاء علي 3 مليون جنية.

وذكرت المتهم في التحقيقات أنه سبق ان مارس نشاطه الاجرامي بتزوير الأوراق الرسمية وتزوير شهاده مؤهل بكالوريوس تجاره وتقدم لبعض الشركات للتوظف بمهنة محاسب وبعد التعيين يقوم باستلام الخزنة والمفاتيح السرية وانه سرق من احدي الشركات في السويس مبلغ مليون ومئتان الف جنية بنفس الطريقة ونفس البطاقة للشخص البريء المقيم بالجيزة وسرق من شركه في الشرقية مبلغ 900الف جنية وأخيرا سرق من شركة سيراميك في الوراق مبلغ مليون جنيه .

واعترف المتهم بانه انفق مبلغ ال3 مليون جنيه في 9 اشهر وقام بتجديد عفش منزله وكان معه شريك يساعده في حمل المبالغ المالية المسروقة وكان يعطيه مبلغ 100الف جنيه في كل عملية وقام بإيداع مبلغ مالي باسم شقيقته في البنك ، فقررت النيابة العامة بالجيزة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركة يعمل بها في الوراق.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك شركة أفاد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي من شركته في الوراق.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن موظف بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه اعترف بسرقة النقود، وأنه قدم أوراق مزيفة للعمل بالشركة خشية القبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.