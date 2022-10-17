عضو جمعية رجال الأعمال: المؤتمر الاقتصادي شراكة وطنية لصالح الدولة المصرية

كتب هانى الحوتى

قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر الاقتصاد للرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون بمثابة شراكة وطنية بين الدولة والقطاع الخاص للوقوف على المشاكل الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري من أجل وضع خارطة طريق تضمن للجميع العبور من الازمة العالمية بسلام.

وأضاف السويدي، «نثمن دعوة الرئيس السيسي لعقد المؤتمر الاقتصادي، وهي خطوة إيجابية جدًا طالبت بها جمعية رجال الأعمال المصريين لإصدار توصيات لإنعاش الاقتصاد وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ودوره في تطور وتنمية مصر، حيث أنها تصب في صالح تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة»

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال، إلى أن تبني الرئيس السيسي عقد المؤتمر الاقتصادي يعكس مدى حرص القيادة السياسية للاستماع لمشاكل المستثمرين في شتى القطاعات بمشاركة 450 رجل أعمال والحكومات.

وأكد أن الرئيس السيسي لا يدخر جهدًا في خدمة الدولة المصرية من خلال تبني العديد من المشروعات القومية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية مثل حياة كريمة الذي يعد مشروع وطني ومشرفة لمصر لتطوير العديد من المناطق العشوائية وتحسين معيشة المواطنين.

وقال،"نأمل أن يخرج المؤتمر الاقتصادي بروشتة، وعلاج جذري للوضع الحالي سواء على مستوي السياسة النقدية أو المالية والصناعية لدعم ثورة مصر الصناعية".

وأضاف، ننادى بتكاتف كافة الجهات لبحث سبل تطوير الصناعة في مصر أسوة بالتجارب الناجحة للعديد من الدول التي استطاعت تطوير صناعتها، مؤكدة على أهمية إصدار التسهيلات المطلوبة لجميع المصنعين ورجال الدولة والحكومة ووضعها ضمن الأولويات لطرحها علي الرئيس للوصول إلى صادرات 100 مليار دولار.