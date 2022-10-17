وقال عضو المجلس العربي للطاقة - في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين - إن الدول الإفريقية تعاني من نقص في مجال الطاقة سواء الكهرباء أو البترول في حين أنها لا تمثل سوى 3% من أزمة المناخ بشكل عام، ولكن على الجانب الآخر تمثل الدول المتقدمة العبء الأكبر فهي المسئولة عن تلك التغيرات المناخية؛ لذلك يجب الالتزام بدفع القيمة التمويلية التي تم الاتفاق عليها حتى يتسنى للدول النامية تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن مجال الطاقة يحتاج إلى تمويل لتنفيذ مشروعات كالربط بين مصر والسودان في مجال الطاقة الكهربائية والذي يمكن مده في مراحل متقدمة إلى باقي القارة الإفريقية، وهو ما لن تتمكن القارة الإفريقية من تنفيذه إلا من خلال التمويل المتفق عليه لمجابهة التغيرات المناخية.

وأوضح أن قمة المناخ ستشهد مشاركة 30 ألف شخص من 197 دولة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتفاوض بشأن قضايا التغيرات المناخية، وتهدف في المقام الأول إلى التفاوض حول مكافحة تغيرات المناخ قبل حدوثها.

