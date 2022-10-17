عادات خاطئة تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

كتبت فاطمة خليل

لا يوجد طعام بعينه يمنع أو يتسبب في الإصابة ب سرطان الثدي ، ومع ذلك، فإن طريقة تناول الطعام تؤثر على خطر الإصابة بهذا المرض الخطير، ومعرفة النظام الغذائي الصحيح، جنبًا إلى جنب مع اتباعه، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي ولأن الوقاية خير من العلاج، إلى جانب نظامك الغذائي، هناك أيضًا خيارات أخرى لنمط الحياة يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالسرطان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



نظام غذائي صحي للمعرضين لخطر الإصابة بسرطان الثدي يوصي أطباء الأورام باتباع نظام غذائي يحتوي على البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات، جنبًا إلى جنب مع تجنب الأطعمة المصنعة عالية السكر. وقد تساعد النظم الغذائية النباتية والمتوسطية في تقليل نمو الخلايا السرطانية من خلال خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ومضادات التكاثر (قمع نمو الخلايا الخبيثة) قد تقلل أيضًا من تلف الحمض النووي ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

قد يكون للأطعمة الغنية بالألياف والأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، مثل الفواكه أو الخضار أو زيت الزيتون أو زيت السمك ، دور وقائي عن طريق تقليل الهرمونات مثل الإستروجين والأنسولين وعوامل أخرى يمكن أن تسبب التهابًا مزمنًا. هل بعض طرق الطهي أكثر خطورة من غيرها؟ قال الخبراء إن الطريقة التي نطبخ بها طعامنا قد تؤثر على الخطر المتعلق بالصحة، وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان ، قد يؤدي تفحم اللحوم أو الدواجن أو الأسماك إلى تكوين الأمينات الحلقية غير المتجانسة، والتي ثبت أنها تسبب السرطان.

زيادة الوزن وسرطان الثدي بدلًا من تفحم طعامك، انقع البروتينات في وقت مبكر ثم اطبخها على حرارة منخفضة أو غير مباشرة لفترة أطول. لا شك أن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي ، وهو ما أكدته عدة دراسات طبية. دراسة جديدة بعنوان "هل يؤثر النظام الغذائي على مخاطر الإصابة بسرطان الثدي؟" قالت أن زيادة الوزن في منتصف العمر يمكن أن تساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. لاحظ المؤلفون ، "الأدلة المتوفرة قوية على أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي عن طريق تجنب زيادة الوزن خلال سنوات البلوغ."

ممارسة الرياضة لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي تعتبر ممارسة الرياضة طريقة مثبتة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي هذا يعمل بطرق متعددة. إذا كنت تعانين من زيادة الوزن ، فإن ممارسة الرياضة يمكن أن تخفض وزنك إلى النطاق المثالي ، مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي المصاحب لزيادة الوزن. بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم مشاكل في الوزن ولكن لا يزال لديهم خطر الإصابة بسرطان الثدي، يمكن أن يساعد النشاط البدني أيضًا في خفض مستويات هرمون الاستروجين في الدم ، مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وفقًا للأبحاث ، فإن النساء اللواتي يمارسن التمارين الرياضية بانتظام يقل لديهن خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10-20% مقارنة بالنساء غير النشطات، تظهر هذه الفائدة بشكل أوضح عند النساء بعد سن اليأس.