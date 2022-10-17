طلاب من أجل مصر بجامعة القناة يشاركون فى الملتقى الثاني للأسرة بجامعة الإسكندرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

شارك طلاب جامعة قناة السويس بفاعليات الملتقى الثاني لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسكندرية.

واقيم الملتقى تحت شعار "معا نبني الجمهورية الجديدة" وبرعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وأعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ تقديره لوفد أسرة طلاب من أجل مصر لتمثيلهم المشرف للجامعة بكافة المحافل التى يشاركون بها، وتنظيمهم لندوات متميزة داخل الجامعة متمنياً لهم التوفيق.

وواصل الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والتقدير للأستاذ الدكتور عمرو مصطفي المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر علي مستوي الجمهورية.

تأتى المشاركه الطلابية بإشراف تنفيذى الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر.

وبالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف ياسر عبد المجيد مدير إدارة الأسر الطلابية.