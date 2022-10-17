ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لذبح الحمير وبيع جلودها بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 4 أشخاص لتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم لتجميع الدواب من الحمير وذبحها للحصول على جلودها لبيعها بمركز دمنهور.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين عثور الأهالى على عدد من الحمير المذبوحة والمسلوخة جلودها بمياه مصرف قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور.

وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص هم "س.م ع" 40 سنة و"م.م. ع" 25 سنة و"ص. م.م" 50 سنة و"م ش م" 34 سنة كونوا تشكيل فيما بينهم لتجميع الحمير وذبحها والحصول على جلودها وبيعها لأصحاب مصانع الجلود والتخلص من أبدانها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.