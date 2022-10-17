ضبط 37 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

فريق المحافظات

تمكنت مديرية التموين بالدقهلية، من التحفظ على كمية كبيرة من محصول الأرز حصاد موسم 2022، بنطاق مركزى دكرنس ومنية النصر، وذلك قبل بيعها فى السوق السوداء، حيث شنت المديرية حملة تفتيشية مكبرة لتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، وذلك بمشاركة سامى ابراهيم، وعضوية مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائى بالمديرية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 10 أطنان أرز شعير تم تجميعها بدون تصريح من الجهات المختصة، وضبط 6 أطنان أرز أبيض غير مدون عليه السعر الرسمى ناحية مركز دكرنس، وضبط وتوريد 21 طن أرز شعير ناحية مركز منية النصر.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار الحملات الرقابية لمنع التلاعب، ووقف احتكار السلع وضبط الأسعار، من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة والجهات المختصة، للتعامل بكل حسم مع المخالفين.