اليوم السابع
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ضبط موظف متهم بسرقة خزينة شركة في الهرم

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:32 م
ضبط موظف متهم بسرقة خزينة شركة في الهرم حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بسرقة مبلغ 150 ألف جنيه من خزينة فرع إحدى شركات الاتصالات بالهرم، وتبين أنه موظف بالفرع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض فرع إحدى شركات الاتصالات بالهرم لسرقة مبلغ مالي من خزينة الفرع.
 
 
بإجراء التحريات تبين أن موظف بفرع الشركة وراء سرقة 150 ألف جنيه لمروره بضائقة مالية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي. 
 
 
كما اعترف المتهم بسرقة جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة والتخلص منه بالطريق عقب السرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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