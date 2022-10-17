ضبط طن مخللات بدون بيانات و250 كيلو رنجة مجهولة المصدر بالمحلة

الغربيــــة عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية بناءا على تعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية بمركز المحلة ضمت أشرف شرف الدين ومحمد صلاح باز والسيد أحمد الحوالة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع رنجة وأسماك مدخنة بدون ترخيص والتحفظ على 50 صندوق أسماك رنجة مدخنة بكل صندوق 5 كجم مجهولة المصدر.

كما تم ضبط معمل مخللات وتعبئة بناحيه مركز المحلة والتحفظ على 1100كجم واحد طن ومائة كيلوجرام مخللات بدون بيانات تدل على المصدر والصلاحية، وتم تحرير محاضر جنح والتحفظ على المضبوطات أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.