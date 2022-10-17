اليوم السابع
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ضبط سائقين يعرضون حياة المواطنين للخطر.. فيديو

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:47 م
ضبط سائقين يعرضون حياة المواطنين للخطر.. فيديو حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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يبرز فيديو ضبط المتهمين بتعريض حياة المواطنين للخطر بسياراتهم، حيث تم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية، بعدما كشفت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن تضرر إحدى السيدات من قائدى سيارتين لقيامهما بحركات إستعراضية بأحد الميادين بالقاهرة، معرضين حياة المواطنين للخطر.
 
بالفحص واستخدام التقنيات الحديثة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تم تحديد قائدى السيارتين المشار إليهما بمقطع الفيديو، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما والسيارتين، وبمناقشتهما أمام اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية إعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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