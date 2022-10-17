صحة البحر الأحمر ونقابة الأطباء تعقدان دورة عن التنفس الصناعى للأطفال المبتسرين

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالتعاون مع نقابة أطباء البحر الأحمر، عن عقد دورة التنفس الصناعي للأطفال المبتسرين نظري من خلال النقابة، وعملي من خلال مستشفى الغردقة العام، وذلك يومي الأربعاء والخميس المقبل الموافق 19 و 20 أكتوبر الجاري.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أنه من المقرر حضور الدكتورة الدكتور أحمد جلال استشاري عناية مركزة أطفال في مستشفيات جامعة القاهرة أبو الريش واستشاري عناية مركزة أطفال في مستشفى دار الفؤاد ورئيس قسم العناية المركزة أطفال بمستشفى الندا بالشيخ زايد.

كما أكدت المديرية علي من يرغب في الاشتراك المجاني تسجيل اسمه بمقر النقابة، وتأتي الدورة بناءً علي حرص الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر علي التدريب المستمر للطاقم الطبي لرفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.