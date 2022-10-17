صادرات الفاكهة المصرية ترتفع إلى 47 مليون دولار فى يونيو الماضى

كتب: مدحت عادل

عادت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة للارتفاع مرة أخرى مؤخرا، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية من الفواكه نحو 47 مليون و763 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت نحو 42 مليون و892 ألف دولار في شهر يوليو عام 2021، بزيادة بلغت 4 ملايين و871 ألف دولار.

وجاء ارتفاع صادرات الفواكه الطازجة في الوقت الذي شهدت فيه تباين ملحوظ منذ بداية العام الجاري 2022 حتى الآن، وسجلت القيمة الإجمالية لصادرات مصر من الفواكه الطازجة نحو مليار و154 مليون في الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي، بينما كانت نحو مليار و168 ألف دولار، في نفس الفترة من العام الماضي 2021، بتراجع بلغت قيمته 13 مليون 881 ألف دولار.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن صادرات مصر من الفواكه الطازجة كانت ضمن قائمة أهم صادرات مصر من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 137 مليون و454 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 153 مليون و588 ألف دولار في شهر يوليو عام 2021، بتراجع بلغ 16 مليون و134 ألف دولار.

وإجمالا ارتفعت قيمة الصادرات المصرية فى شهر يوليو الماضي بنسبة 2.2٪، حيث بلغت 3.13 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022، مقابل 3.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها