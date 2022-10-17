شيرين عبد الوهاب .. التحقيقات تبرز تناقض أقوال مسئولى المستشفى مع مضمون البلاغ

كتب: محمد أبو ضيف

تحقيقات مكثفة تجريها النيابة في واقعة شيرين عبد الوهاب، بعدما تقدم محامى الفنانة ببلاغ اتهم فيه شقيقها بالتهجم وآخرين عليها داخل مسكنهـا واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها به عنوة، على إثر خلافات بينهما.

وقدم محامى الفنانة شيرين عبد الوهاب للنيابة صـورة ضوئيـة تحمل رقم الملف الطبـى باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى أحد المستشفيات.

وقالت النيابة في بيان لها، إنه فى ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفنى الطبى بها واللذين تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتهيب بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.