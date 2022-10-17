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شرطة كركوك العراقية تكشف تفاصيل انفجار ناحية يايجي بحي بدر

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 09:26 م
شرطة كركوك العراقية تكشف تفاصيل انفجار ناحية يايجي بحي بدر شرطة العراق - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت قيادة شرطة كركوك العراقية، اليوم الاثنين، استشهاد طفل وإصابة آخريَن بانفجار مخلف حربي في ناحية يايجي بحي بدر.

وقال معاون قائد شرطة المحافظة اللواء علي مطشر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ثلاثة أطفال أضرموا النار في بقايا مخلفات حربية بقرية العادلية في ناحية يايجي، ما أدى الى انفجار المخلف الحربي واستشهاد احدهم وإصابة الاثنين الأخرين بجروح".

وأضاف، أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة".

يذكر أن محافظة كركوك تعاني من المخلفات الحربية لعصابات داعش الإرهابية والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين.

 


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