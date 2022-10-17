اليوم السابع
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شحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار من ميناء بورسعيد

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:32 م
شحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار من ميناء بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال تصريحات، صحفية أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، استقبلت السفينة LETIZIA OETKER القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم ليبريا حيث  يبلغ طولها 199 مترا وغاطس 6.5 متر والحمولة الكلية 34748 طنا، وذلك لشحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار للمرة الثانية خلال أيام. 

وكان ميناء شرق بورسعيد انتهى من شحن السفينة ULTRA SASKATOON التى قامت بشحن 52 ألف طن كلنكر إلى كوت ديفوار، ويأتى ذلك فى إطار رؤية الهيئة فى فتح أسواق خارجية لتصدير المنتجات مثل الملح والأسمنت وخام الكلنكر عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد .

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاسًا للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.


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