سوريا تدين أعمال القتل الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وممارسات المستوطنين بالقدس

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أدانت سوريا بأشد العبارات، اليوم الاثنين، أعمال القتل الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والممارسات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون في الحرم القدسي الشريف والمقابر الإسلامية، وفرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك.



وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استفزازات واعتداءات وحشية وأعمال قتل بحق الشعب الفلسطيني واستباحة المقدسات الإسلامية في مدينة القدس يشكل جريمة يدينها القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.



وأشادت الوزارة بصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاعتداءات الإسرائيلية وإصراره على نيل حريته ونيل استقلاله، مجددة وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله وحقه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على أراضي فلسطين وعاصمتها القدس.