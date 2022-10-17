سفير كوريا الجنوبية يحتفل بالعيد الوطني ويتعهد بتعزيز العلاقات بين البلدين.. صور

كتبت رباب فتحى

احتفل هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بالعيد الوطني لبلاده وعيد القوات المسلحة مساء اليوم بحضور العديد من الوزراء والمسئولين المصريين والسفراء الأجانب في مصر.

وقال السفير الكوري بالقاهرة في كلمة بمناسبة العيد الوطني إن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورا ورواجا في العديد من المجالات معتبرا أن استمرارها بهذه القوة يجب أن يحظى بدعم الشعبين.

وتعهد بالعمل بجد لبناء مستقبل مشرق لمصر وكوريا الجنوبية من خلال تعزيز الروابط والتعاون في كافة المجالات، مؤكدا أن كوريا الجنوبية ستكون إلى جانب مصر لتساعدها وتتعاون معها معربا عن أمنيته للقاهرة بالنجاح والازدهار.

وقال في ختام كلمته "لنصنع مستقبلا جميلا معا".

واستعرض السفير من خلال فيديو أنشطة الدبلوماسية العامة للسفارة الكورية بالقاهرة منذ توليه مهام منصبه.

وعرض الفيديو الفعاليات الثقافية والفنية والاقتصادية والاجتماعية واللقاءات التي شارك فيها السفير مع المسؤولين وغيرهم من أبناء الشعب المصري في العديد من المناسبات وفي عدد من المحافظات.. وتحدث الفيديو عن أهمية التعليم وكشف عن أن هناك 6 جامعات تعلم اللغة الكورية في مصر.

وحضر الحفل، وزير الصحة د. خالد عبد الغفار ووزير المالية محمد معيط ووزير الطيران المدنى محمد عباس ومحافظ بنى سويف محمد هانى والسفير أيمن كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.

كما حضر عدد من السفراء منهم اليابان، أوكرانيا، الأردن، الفلبين، روسيا، أرمينيا، ألمانيا، بنجلاديش، نيوزيلندا، مالطا، فرنسا، نيبال، ميانمار، الأرجنتين، كازاخستان، بلغاريا، بولندا، المجر، المكسيك، ليتوانيا، سلطنة عمان، هولندا، مالى، كوت ديفوار، تشاد، بنجلاديش، القائم بأعمال سفارة بوليفيا، والمدير الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى مصر.