سفير العراق بالقاهرة يبحث مع وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سبل التعاون

كتب أحمد جمعة

التقى سفير جُمهُوريَّة العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيَّة د. أحمد نايف رشيد الدليميّ، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة سها الجندى.

وأكدت سفارة جمهورية العراق في بيان لها، الاثنين، أن السفير الدليميّ توجه بالشكر إلى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج على حسن الاستقبال، وقدم التهنئة بمناسبة تسنمها مهام وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج متمنياً لها النجاح في مهامها وتمنياته لجُمهُوريَّة مصر العربيَّة الشقيقة بدوام التقدم والازدهار، وثمن العلاقات القوية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ بين البلدين الشقيقين وتطلعه لاستمرار التعاون بينهما وتعزيزه عبر تبادل الزيارات الرسميَّة.

وتناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وتبادل الخبرات بين الوزارتين في البلدين الشقيقين.