سعر الريال السعودى بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين 17-10-2022 أمام الجنيه

كتبت ريهام الباشا

واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 17-10-2022 بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

وجاء ذلك تزامنا مع إقبال كبير من المصريين على أداء العمرة مع بدء الموسم الجديد، وكانت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أوضحت أن هناك عدة تأشيرات يمكن لحاملها أداء مناسك العمرة وليست تأشيرة العمرة فقط.

وتشمل هذه التأشيرات، "تأشيرة المضيف، تأشيرة العمل، تأشيرة الزيارة العائلية، السياحة، الزيارة الشخصية، زيارة الأعمال، مرور "ترانزيت"، التأشيرة التعليمية، تأشيرة الزيارة التجارية"، ونوهت الوزارة أنه تم تمديد صلاحية تأشيرة العمرة من شهر إلى ثلاثة أشهر.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 5.22 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 5.21 جنيه للشراء.

5.23 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 5.22 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 5.21 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك مصر 5.21 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك البركة 5.10 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 5.20 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 5.23 جنيه للشراء.

5.24 جنيه للبيع.