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سطر قانوني.. تعرف على اختصاصات المحاكم الإدارية بمجلس الدولة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:00 ص
سطر قانوني.. تعرف على اختصاصات المحاكم الإدارية بمجلس الدولة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب- أحمد عبد الهادى

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تعد المحاكم الإدارية جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة، وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتي تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.
 
ووفقا لقانون مجلس الدولة تختص المحاكم الإدارية بالآتي:
 
- الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.
- الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.

اختصاصات

المحاكم الادارية

مجلس الدولة

معلومة قانونية



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