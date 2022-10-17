سائق تاكسي يكشف كواليس الاستيلاء على حقيبة سيدة في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف سائق تاكسي تم القبض عليه، لاتهامه بسرقة حقيبة خاصة بسيدة تحتوي على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية في الوراق، أنه وصل سيدة بحوزتها عدة حقائب، وعقب انصرافه عثر على حقيبة صغيرة تحتوي على مبلغ مالي فئة الدولار، ومصوغات ذهبية خاصة بالسيدة، فاستولى عليها.

أضاف أنه أنفق جزء من النقود، وأعطى المصوغات الذهبية لزوجته، فتم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيدة للسرقة بالوراق، وذكرت مقدمة البلاغ أنها تركت حقيبة سهوا بسيارة تاكسي كانت تستقلها، تحتوي على مبلغ مالي فئة الدولار، ومصوغات ذهبية واستولى عليها السائق.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية سائق التاكسي، وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على الحقيبة، وإنفاق جزء من النقود، وتم ضبط المصوغات الذهبية بحوزة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.