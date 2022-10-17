رئيس وزراء العراق يبحث مع السفيرة الأمريكية العلاقات الثنائية بين البلدين

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس العراقى الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني، مساء أمس الأحد، السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، وأكد مكتب إعلام العراق في بيان صحفى، أن اللقاء شهد التباحث في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة.

كما شهد اللقاء تأكيد السيد السوداني على رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المختلفة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي، فضلاً عن التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقى المكلّف عن حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار على المستوى الوطني داخل البرلمان وخارجه، والسعي الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية.

وشدد السوداني على أهمية بناء علاقاتٍ دولية متميزة ومتوازنة، بما يصبّ في مصلحة الشعب العراقي، ومدّ جسور التعاون مع الشعوب الشقيقة والصديقة في المحيطين الإقليمي والدولي.

من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية دعم واشنطن لعراقٍ فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد، وأعربت عن استعداد حكومة بلادها لمساعدة العراق في مكافحة الفساد، كما أشادت بتركيز السيد السوداني في تحقيق تقدّم بهذا الملف، كما نقلت رغبة الإدارة الأمريكية بالاستمرار في التعاون مع العراق لهزيمة فلول داعش ومكافحة الإرهاب، مشيرة الى أن العراق يمثل مكوناً أساسياً واستراتيجيا في المنطقة.