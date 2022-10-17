رئيس جامعة الأقصر يتابع عمل لجنة الاستماع للمتقدمين لوظائف التدريس بكلية الطب

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، أعمال لجنة الاستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، بحضور الدكتور محمد عبدالله عباس وكيل كلية الطب، والدكتور محمد عطيتو بوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب.

واطمأن رئيس الجامعة على حسن سير أعمال اللجنة، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة لتسيير أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أنه تقدم للجنة الاستماع بتخصص الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمي، عدد 5 مرشحين وسيتم إعلان النتائج عقب انتهاء كافة اللجان بمختلف التخصصات من مهامها.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم تشكيل لجنة الاستماع على قدر كبير من الكفاءة لاختيار أفضل الكوادر المتقدمة لوظائف أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بكلية الطب، لكون مهام عضو هيئة التدريس لا تقتصر فقط على البحث العلمي، وإنما تشمل أعمال التدريس للطلاب والتي يجب توافر شروط معينة في المرشح، كالقدرة على نقل الأفكار والتواصل الفعال مع الطلاب مرورًا بمراحل الإشراف على الرسائل العلمية.

فيما شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات اللقاء التعريفي لبدء الدراسة بقسم الدراسات الحرة للفنون التشكيلية بكلية الفنون الجميلة للعام 2022-2023، بحضور الدكتور وليد عبدالله، وكيل الكلية ورئيس القسم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ولفيف من الدارسين والدارسات بالقسم، وخلال اللقاء، قال الدكتور وليد عبدالله، إن القسم أنشئ طبقا لقرار موافقة رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (241)، ويضم 6 أقسام هى: "التصوير، الديكور، الميديا، النحت، الأزياء، الجرافيك"، وتهدف برامج القسم إلى تدريب الطلاب من خلال إمدادهم بالدورات التدريبية المختلفة على أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس، واستغلال طاقاتهم واستثمارها بشكل إيجابي يخدمهم ويخدم مجتمعهم.



أعمال لجنة الإستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب



لجنة الإستماع للمتقدمين لوظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب