اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:37 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء العراقى المكلف: نسعى لتحقيق التوازن مع محيطنا الإقليمي والدولي

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:00 م
رئيس الوزراء العراقى المكلف: نسعى لتحقيق التوازن مع محيطنا الإقليمي والدولي رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن الحكومة المقبلة تسعى نحو بناء علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمات.


وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع، اليوم الإثنين، سفير ألمانيا لدى العراق مارتن ييغر، حيث بحثا عددًا من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها.


وأشار إلى أن جهوده تتركز حاليًا على تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة، وعلى أساس دقة الاختيار، مشددًا على أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمات، تتضمن اصلاحات اقتصادية، واستثمار للايرادات النفطية بعيدا عن الفساد. 


وأكد السوداني، تطلع الحكومة المقبلة إلى تنمية علاقات التعاون مع ألمانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي، في مجالات الطاقة والاختصاصات التقنية الأخرى.
من جانبه، أكد السفير الألماني، رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية، وبما يسهم في رفد التعاون والتنسيق المشترك على مختلف المستويات.

 


العراق

محمد شياع السودانى

الحكومة العراقية

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العراق وألمانيا



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