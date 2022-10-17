خليك واعى.. لا صحة لسقوط أسانسير فى بشائر الخير بالإسكندرية (إنفوجراف)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى بالإسكندرية، خبرا كاذبا، عن سقوط مصعد من الدور الثالث عشر بإحدى عمارات بشائر الخير، ووفاة رب أسرة لخمسة أطفال.

وقد تم إجراء التحريات فى ساعته وتاريخه، حيث تم التنسيق مع رئيسة الحى لإجراء معاينة فنية للمصعد، وتبين سلامة المصعد وخلوه من الأعطال، وتمت مراجعة التقرير الطبى لحالة المتوفى، والذى تبين أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية فيما عدا وجود جرح سطحى بالخد الأيمن" مكان اصطدامه بأرضية المصعد لحظة وفاته، كما أفادت المصادر بوجود تاريخ مرضى للمتوفى حيث أنه يعانى من "الصرع".