اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لسقوط أسانسير فى بشائر الخير بالإسكندرية (إنفوجراف)

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:36 م
خليك واعى.. لا صحة لسقوط أسانسير فى بشائر الخير بالإسكندرية (إنفوجراف) لا صحة لسقوط أسانسير فى بشائر الخير (إنفوجراف)

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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعى بالإسكندرية، خبرا كاذبا، عن سقوط مصعد من الدور الثالث عشر بإحدى عمارات بشائر الخير، ووفاة رب أسرة لخمسة أطفال.

وقد تم إجراء التحريات فى ساعته وتاريخه، حيث تم التنسيق مع رئيسة الحى لإجراء معاينة فنية للمصعد، وتبين سلامة المصعد وخلوه من الأعطال، وتمت مراجعة التقرير الطبى لحالة المتوفى، والذى تبين أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية فيما عدا وجود جرح سطحى بالخد الأيمن" مكان اصطدامه بأرضية المصعد لحظة وفاته،  كما أفادت المصادر بوجود تاريخ مرضى للمتوفى حيث أنه يعانى من "الصرع".

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ارهاب الإخوان

خليك واعى

شائعة سقوط أسانسير

الاسكندرية



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