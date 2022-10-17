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خليك واعى.. لا صحة لخصخصة منظومة التعليم الأساسى (إنفوجراف)

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:20 م
خليك واعى.. لا صحة لخصخصة منظومة التعليم الأساسى (إنفوجراف) لا صحة لخصخصة منظومة التعليم الأساسى

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم الأساسي في مصر، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، دون أي نية لخصخصتها، مع تقديم جميع خدماتها التعليمية لمختلف طلاب مراحل التعليم الأساسي على حد سواء، باعتبار التعليم حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.
 
لا صحة لخصخصة منظومة التعليم الأساسى
لا صحة لخصخصة منظومة التعليم الأساسى
 
وأشارت إلى أنه يجري تنفيذ استراتيجية لتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر بمختلف مراحله، والتي تقوم على عدة دعائم أبرزها تطبيق منظومة التعليم الجديدة القائمة على الفهم بدلاً من التلقين، وبناء المناهج الدراسية المتطورة، وتأهيل وتدريب المعلمين، وتطوير منظومة التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل، إلى جانب تطبيق آليات التحول الرقمي في مختلف مراحل العملية التعليمية.
 

خليك واعى

خصخصة منظومة التعليم الأساسى

التعليم الأساسى

اليوم السابع بلس



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