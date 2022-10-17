خليك واعى.. قبل ما تشارك شائعة.. طريقة التأكد من صحة الخبر (إنفوجراف)

مواقع التواصل الاحتماعى باتت بيئة خصبة لتداول الشائعات والأخبار الكاذبة، ويساعد في تنامى تلك الظاهرة البعض ممن يشاركون المعلومات غير الصحيحة بصورة تلقائية دون التأكد من مصدرها أو حقيقتها وهل هي مجتزأة أو مغلوطة؟.. لذا يجب على البعض تقصى الحقائق وإلا وقعوا في فخ تداول الشائعات.

وهناك العديد من الخطوات السهلة والبسيطة، يمكنك تطبيقها قبل نشر معلومة أو خبر تشك في صحته وهى كالتالى:



خليك واعى.. قبل ما تشارك شائعة.. طريقة تقصى الحقائق والتأكد من صحة الخبر

- الحصول على المعلومات من المصادر الموثوق فيها.

احذر من المواقع والصفحات غير المعروفة أو الهزلية.

زر بنفسك الصفحات المنسوب إليها تصريحات أو معلومات في صور.

تأكد هل صفحة الشخصية العامة الموثقة تخصه فعلاً أم يديرها محبون له.

- تحقق من المعلومات إذا ما كانت مجتزأة أو قديمة أو متناقضة.

يمكنك نسخ المعلومة ووضعها على محركات البحث للتعرف على أصلها ومصدرها.

- تحقق من أصل الصورة أو الفيديو المتداول.

بالنسبة للصورة:

افحص الصورة وتأكد هل هناك ما يشير إلى وجود تعديل عليها.

ابحث عن أصل الصورة وتاريخ نشرها عن طريق البحث العكسي بمحركات البحث.

تفاصيل الصورة قد تشير لتوقيت أو مكان التقاطها كالملابس أو أي لافتات.

بالنسبة للفيديو:

يمكنك استخدام التطبيقات المتاحة للتحقق من أصل ومصدر الفيديو

دقق في الفيديو للتأكد هل تم التلاعب فيه أم أنه مصور بشكل صحيح