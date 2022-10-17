اليوم السابع
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خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بخلية العجوزة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 08:00 ص
خلال ساعات.. نظر محاكمة المتهمين بخلية العجوزة المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، ثالث جلسات محاكمة 43 متهماً، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية العجوزة.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام  أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية أحمد مصطفي.

 

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهماً بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.


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