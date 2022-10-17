اليوم السابع
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ختام فعاليات تدريب صحفيى المناخ بالجامعة البريطانية

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:28 م
ختام فعاليات تدريب صحفيى المناخ بالجامعة البريطانية الجامعة البريطانية فى مصر
كتبت ــ منال العيسوي

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اختتمت كلية الاتصال والإعلام بالجامعة البريطانية  فى مصر تحت رعاية الدكتور محمد لطفى، رئيس الجامعة والدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام، فعاليات الدورة التدريبية التى استمرت على مدار يومين بمقر الجامعة بمدينة الشروق، حول  مهارات التغطية الإعلامية لقضايا المناخ خلال قمة المناخ وما بعدها، وسبل التغطية لفعاليات مؤتمر COP27،  الذى سيعقد فى شرم الشيخ سواء بالحضور ميدانياً او بالمتابعة فى غرف التحرير، تحت إشراف عدد من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب.
 
وعلى مدار اليومين تناولت ورشة التدريب تعريف قضايا التغير المناخى، وبعص  المصطلحات، والمعلومات المتوقعة من مؤتمر شرم الشيخ، إضافة إلى "أنسنة" موضوعات التغير المناخى،  ولغة الحوار  الى الجمهور المستهدف،  وكذلك أهمية صحافة البيانات .
 
وفى ختام الورشة، قام الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية بتكريم الإعلاميين المشاركين فى ورشة العمل ومنحهم شهادات تقدير بحضور عميد الكلية والمحاضرين.

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قمة المناخ

تغير المناخ

الجامعة البريطانية

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