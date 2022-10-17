اليوم السابع
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خبير: 9 ملايين طن حجم إهدار الطعام فى مصر و1,3 مليار طن عالمياً

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:16 م
خبير: 9 ملايين طن حجم إهدار الطعام فى مصر و1,3 مليار طن عالمياً عبد الناصر محمد خبير في شؤون الاقتصاد
كتبت ــ منال العيسوى

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دعا عبد الناصر محمد خبير في شؤون الاقتصاد، إلى تجنب إهدار الطعام لتخطي تراجع سلاسل الإمداد وأزمة الاقتصاد العالمي.
 
وأشار إلى أن دعوة تجنب إهدار الطعام تأتي في ظل حاجة الاقتصاد العالمي إلى الحفاظ على الغذاء بعدما حدث تراجع في سلاسل الإمداد والتموين والحاجة إلى  تنمية القطاع، مما يساهم في تخطي أزمة الاقتصاد العالمي وتراجع سلاسل الإمداد والتموين.
 
وأضاف أن حجم الطعام المهدر عالمياً يقدر بنحو 1,3 مليار طن من الغذاء على مستوى العالم سنوياً بنسبة 30% من إنتاج الغذاء ويقدر حجم إهدار الغذاء في مصر نحو 9 ملايين طن، وتشير التقارير إلى أن نسبة الهدر في الخضر والفاكهة تقترب من 55%، مؤكداً أن توفير هذا الطعام المهدر من الممكن أن يوفر  الطعام لنحو مليار نسمة من فقراء العالم.
 
أشاد بتوجه مصر إلى سن قوانين للحد من هدر الطعام ووضع آلية للتعامل مع الطعام المهدر وفرض غرامات على المخالفين كما أن هناك مبادرات جادة قام بها مجتمع الأعمال وحققت طفرة في التصدي لظاهرة فقد وإهدار الطعام مثل بنك الطعام المصري ومصر خالية من الفقر وحققت نجاحا ملحوظا.
 

اهدار الطعام

الاقتصاد العالمي

اقتصاد

غذاء



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