وقال ألتشتين - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن حالات الإصابة بالفيروس التاجي في روسيا آخذة في الانخفاض الآن، وستستمر في الانخفاض طوال شهر أكتوبر ولكن لا يمكن استبعاد اندلاع موجة جديدة.. وفي الوقت الحالي، بدأت الموجة بالتأكيد في بلدان مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا حيث تم رصد ارتفاع واضح في عدد الحالات".

وأضاف "أنه من الصعب تحديد متى قد تضرب الموجة الجديدة من العدوى روسيا"، لافتا إلى أنه من المحتمل أن الموجة الجديدة لم تصل أبدا إلى البلاد بسبب "علاقاتها الضعيفة مع أوروبا".

وأوضح - ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الموجة الحالية ستكون موجة كبيرة - أنه لا يتوقع أن تكون كذلك. بشكل عام، إذ تظهر الأوبئة الآن علامات على التراجع. لكن لا يزال حوالي 400 ألف شخص يصابون بالعدوى في جميع أنحاء العالم كل يوم، لذا فمن المبكر القول "إن نهاية الوباء وشيكة. وستستمر العملية في الظهور على شكل موجات وتفقد قوتها بمرور الوقت".