حوافز للمُصنعين على زيادة نسبة مدخلات إعادة التدوير فى لائحة "قانون المخلفات".. التفاصيل

كتبت إيمان علي

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

ونظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، إنشاء لجنة للإشـراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملـة للمخلفـات الـصناعية، فضلا عن منح شهادة "العلامة الخضراء" للمُصنع عند تصميم منتجـاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات ويتم وضع العلامة على المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة.

ومنحت اللائحة التنفيذيه، للجنة الاشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملـة للمخلفـات الـصناعية، أن تشكل لجانا فرعية متخصصة بحسب الأحوال، ويحدد القرار تشكيل اللجنة ونظام عملها، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مـع الـوزير المخـتـص تضم ممثلين عن هيئة التنميـة الـصناعية والجهـاز.

وتحفيزا للمُصنع على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من المخلفات الصناعية، أقرت اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وضع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة التجـارة والصناعة نظـام "العلامـة الخضراء"

وفقا لما تشير مواد اللائحة التنفيذية، يتعين أن يتوافر فى المنتجات الخاضعة لنظـام «العلامـة الخـضراء» عدد من الاشتراطات والمواصفات وفى مقدمتها المواد الأقل خطورة المستخدمة فى التصنيع، بحيث تكـون غيـر ضارة بصحة الإنسان أو البيئة مثل المواد الكيميائية الضارة وغيرها، و ترشيد استخدام المواد الخطرة والموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء، أن يكون تصميم المنتجات ذكـى ويـؤدى إلى تقليـل المخلفـات الصناعية الناتجة، وأن تكون قابلة للتدوير.

يُشار إلى أن " العلامة الخضراء " هى شهادة تمنح للمصنعين عند تصميم منتجـاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات أو يساعد على إعادة تدويرها بعد الاستهلاك، ويتم وضع العلامة على المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة.

وحسب اللائحة، تتقدم المنشأة بطلب إلى الجهاز للحصول على العلامة الخضراء، وتكـون الأولوية فى منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلا للتدوير كليا أو جزئيا بما لايؤثر سلبا علـى مواصـفات المنتج النهائي، بحيث يكون الهدف من التصميم أن يصبح المنتج أكثـر سـهولة فـى التفكيك، أو فى فصل المكونات لوجود أكواد المكونات، بما يؤدى إلى الحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن .

ويمنح الجهاز شهادة «العلامة الخضراء» لأصحاب المنتجات أو المشاريع أو المصنعين للمنتجات التى تستوفى الاشتراطات والمواصفات الواردة السابق الاشاره لها، وذلك على نموذج «شهادة العلامة الخضراء» الـواردة بمحلق اللائحة.