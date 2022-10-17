حملات لتنظيف بالوعات الصرف استعدادا لاستقبال موسم الأمطار بالقاهرة

كتب ـ سيد الخلفاوى

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة والتشجير على مدار اليوم، للحفاظ على الشكل الجمالى والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية الى جانب الاستعدادات الشاملة لاستقبال فصل الشتاء.

وتابعت المهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة حملات النظافة اليومية لرفع كفاءة الشوارع والميادين الرئيسية بالتنسيق مع المتابعه الميدانية وفرع هيئة النظافة والرصد البيئى، وتم رفع التراكمات والمخلفات بمدخل شق الثعبان ومدخل السكة الحديد من خلال توفير المعدات وفرق العمل اللازمة لإنجاز الأعمال على الوجه الأكمل.

ولمواجهة موسم سقوط الأمطار استعدادا لاستقبال فصل الشتاء والتعامل الفوري مع التغيرات المناخية وأخذ خطوات استباقية من خلال الخطة الشاملة التي وضعتها المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، تم تنظيف بالوعات الصرف بنفق كوتسيكا ونفق معهد أمناء الشرطة والتنبيه على عمال النظافة بالحرص الدائم على نظافة بالوعات الامطار وتنظيفها من الأتربة .