حكومة فلسطين تشكل فريقا لمتابعة إنجاز اتفاقية حول الغاز الفلسطينى مع مصر

كتب أحمد جمعة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الحكومة ستشكل فريقا يضم عددا من الوزراء لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل جلسة الحكومة - نقلتها وكالة وفا الرسمية الفلسطينية - اليوم الإثنين، في رام الله، أن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى وفريقه، يقومون بالتفاوض مع الاخوة في مصر الشقيقة، لإنجاز اتفاقية معهم، بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، ويعود بالنفع على شعبنا.

وفي شأن آخر، طالب اشتية، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر، بالدخول إلى المدن الفلسطينية التي تحاصرها قوات الاحتلال، ويكونوا شهودا على ما يجري، وأن يعملوا من أجل رفع الحصار، ووقف العدوان.

وقال إن قوات الاحتلال تمنع الخروج من نابلس ما يعيق الحياة اليومية للفلسطينيين، ويتقطع روتين الحياة اليومية لرجال الأعمال، وموظفي الدولة، ومواطنين وأهلنا في المدينة.

وأضاف أن إجراءات الاحتلال الاسرائيلى في مدينة نابلس، ومخيم شعفاط وعناتا، يجب ان تتوقف، مشددا على ضرورة وقف العدوان المستمر على الفلسطينيين.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أنه اطلع أمس على أحوال مدينة جنين ومخيمها واحتياجات الأهالي، وقدم واجب العزاء بالشهداء والعزاء لشهداء محافظة سلفيت ومحافظة رام الله.

وحول وثيقة اعلان الجزائر، قال اشتية إن مجلس الوزراء الفلسطيني يتجند لأخذ كل الخطوات اللازمة لترجمة وثيقة اعلان الجزائر الى واقع عملي بكل ما هو متعلق بالحكومة، وبما يخدم انهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ولمّ الشمل الوطني الفلسطيني.

ويناقش مجلس الوزراء الفلسطينى اليوم، قضايا متعلقة بوزارة الحكم المحلي والمجالس المحلية، وضريبة الأملاك، ومشاريع للبنية التحتية من مدارس وطرق وعيادات وطاقة وغيره، واحتياجات حكومية من مبانٍ وغيرها، وتوصيات اللجنة المشتركة بين نقابة المحامين ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى حول جدول رسوم المحاكم النظامية.