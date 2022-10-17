جامعة دمياط تستضيف ندوة توعوية لمؤسسة "حياة كريمة" لتعزيز جهود العمل التطوعي

دمياط معتز الشربينى

استضافت جامعة دمياط فعاليات أولى الندوات التوعوية الطلابية لمؤسسة "حياة كريمة " اليوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر 2022م تحت عنوان "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات" ، بحضور الدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العلياو الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي.

بدأت الندوة بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فريق عمل مؤسسة حياة كريمة، و خالد جمال مدير القطاع التنفيذي للمؤسسة، المهندس المعتصم بالله الجندي امنسق عام محافظه دمياط، إيمان روحية منسق ميداني مركزي وعضو المؤسسة بالمحافظة فيلمًا تسجيليًا حول مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى أنها تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث تمس المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، موضحين أن عدد المواطنين المستهدفين بكافة مراحل المبادرة يبلغ حوالي 58 مليون مواطن، و أنها تهدف لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة، من خلال محور توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للأهالي في المحافظات والمراكز المستهدفة، وإقامة كافة المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف ممثلو مؤسسة حياة كريمة أن المبادرة تشمل أيضًا محور الأبنية التعليمية، وتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع، فضلًا عن محور إقامة "سكن كريم"، ومحور الخدمات الصحية، ومحور التدخلات الاجتماعية، وكذلك توفير برامج توعية وتأهيل بما يتناسب مع طبيعة محافظة ومركز وقرية، وذلك بمشاركة أكثر من 24 وزارة وهيئة تنفيذية ومعاونة، و23 جمعية أهلية.