جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية للعاملين بمنظومة التحصيل الإلكترونى

كتب محمد صبحى

تنظم جامعة حلوان دورة تدريبية للعاملين بمنظومة التحصيل الإلكترونى، في إطار العمل على متابعة تطوير العاملين، بالتعاون مع إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة دورة أونلاين لكل العاملين بمنظومة التحصيل الإلكترونى على برنامج، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في ظل سعي الجامعة لرفع كفاءة مسئولي منظومة التحصيل الإلكترونى بالجامعة لضمان العمل على الوجه الأمثل لتيسير حصول منتسبي الجامعة على خدمة أفضل فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.

وتعقد في ظل خطة التطوير التى يقوم بها الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة نحو رقمنة الخدمات، لا سيما التحول الرقمي للمدفوعات النقدية.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء منظومة التحصيل الالكترونى بالجامعة بداية من عام 2018 وتم تكليف وحدة الدعم الإلكتروني بالجامعة بتولى مسئولية تأسيس المنظومة وعمل قاعدة البيانات والتواصل مع شركة E-Finance، وقامت جامعة حلوان بإنشاء التحصيل الالكترونى في سبيل التيسير على كافة منتسبي الجامعة من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب في المراحل الدراسية المختلفة لتمكينهم من سداد مقابل الخدمات المختلفة المقدمة من الجامعة بكل سهولة .