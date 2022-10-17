جامعة حلوان تنظم احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر بحضور أبطال عملية إيلات.. غدا

كتب ــ محمد صبحى

تنظم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة، احتفالية انتصارات أكتوبر المجيد، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد إبراهيم نائب رائد الأسرة، وياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير رعاية الشباب بهندسة حلوان، والطالب إسلام بيومى الأخ الأكبر للأسرة والطالب على السيد رئيس اتحاد الطلاب.

ويشارك فى الحضور أبطال عملية إيلات، القبطان عمر عز الدين، والقبطان نبيل عبد الوهاب، وكذلك الفنان الدكتور هانى كمال بطل فيلم الطريق إلى إيلات، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر بمجمع الفنون والثقافة .

وأوضح الدكتور السيد قنديل حرص جامعة حلوان على تنظيم العديد من الفعاليات التى من شأنها تسهم فى إثراء الوعي الثقافي والفكري لطلاب الجامعة وتعريفهم بالأمجاد والبطولات المصرية على مر العصور، بما يزيد من من وعي هؤلاء الطلاب المبني على فهم الحقائق والتسلح بالعلم والمعرفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام على ضرورة استثمار طاقات الشباب، وتوظيف قدراتهم فهى تأتى فى مقدمة الأولويات، ويأتى ذلك انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بتطوير العنصر البشري ومنهم الشباب الذين هم أمل المستقبل، وأساس التطوير والتنمية للمجتمعات، وهم طاقة متجددة، مشيرا إلى أن الشباب عندما يتواجدون أمام قامات عملية ايلات فهذه لحظة فخر لهم.