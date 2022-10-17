جامعة بنها تشارك فى الملتقى الثاني لأسرة طلاب من أجل مصر بالإسكندرية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شاركت جامعة بنها في فعاليات الملتقى الثاني لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسكندرية، تحت شعار "معا نبنى الجمهورية الجديدة"، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بالمدينة الشبابية في أبو قير بجامعة الإسكندرية فى الفترة من 14 _ 16 أكتوبر.

وجاءت مشاركة الجامعة برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد نجيب، منسق أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة بنها.

من جانبه، قال الدكتور جمال سوسة، إن الجامعة كانت حريصة علي المشاركة في الملتقى الثاني لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة الإسكندرية تحت شعار معا نبني الجمهورية الجديدة، في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستفادة من طاقات الشباب في كافه المجالات، وحرص الجامعة على اطلاع الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في كافة الفعاليات التي تنمي لديهم الإدراك المعرفي والعلمي والتي تساهم في تنمية الوعي الثقافي والفكري.

وقال الدكتور تامر سمير، إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات والملتقيات تسهم في إعداد قيادات شابة قادرة على التغيير الي الافضل كلا فى مجال تخصصه، واستكمالاً لدور الجامعة في الاهتمام بالأنشطة الطلابية البناءة وتنمية مهارات الشباب، وتعميق الانتماء الوطني والتأكيد على التمسك بالهوية المصرية.



جانب من الملتقي



خلال مشاركة طلاب وطالبات جامعة بنها