توريد 32 طن أرز شعير ببورسعيد.. والتموين تحذر من الاحتكار

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، عن فتح باب التقدم لكافة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022، وأنه جرى إعتماد مضرب الشرق الأوسط بالمحافظة.

أشار ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، خلال متابعته أعمال التوريد، إلى أنه جرى التنسيق مع مديرية الزراعة ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء لتشكيل لجنه لاستقبال الأرز الشعير لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث بلغ إجمالي توريد الأرز الشعير إلى مضرب الشرق الأوسط: 25.752 طن للأرز رفيع الحبة، و6.570 طن لعريض الحبة، بإجمالي 32.322 طن.

وأكد أنه يجرى تذليل كافة العقبات للمزارعين، بالإضافة إلى صرف حافز نقل للمزارعين وموردي الأرز الشعير المحلى موسم حصاد 2022 بقيمة 100 جنيه للطن عن كل الكمية التي تورد، مشددًا على جميع المزارعين بضرورة توريد الأرز إلى المضرب المعتمد وعدم تخزينه بغرض حجبه عن التداول وإحتكاره، وذلك منعًا للمسائلة القانونية.

وأوضح أن مباحث التموين وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية تشن حملات على مخازن الأرز وكافة منافذ المحافظة، لمنع إحتكاره، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.