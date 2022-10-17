اليوم السابع
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توريد 19170 طن و953 كيلو جرام أرز بـ21 موقعا فى كفر الشيخ

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:16 ص
توريد 19170 طن و953 كيلو جرام أرز بـ21 موقعا فى كفر الشيخ جانب من التوريد
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توريد 19170 طن و 953 كجم، أرز، حتى صباح اليوم الاثنين، بـ 21 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب  كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد، والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها  وفقا لتوجيهات المحافظ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

 

 
 


 

 


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