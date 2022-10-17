تنظيم جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 7 قرى بمركزى إدفو وكوم أمبو

أسوان- صلاح المسن

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود والأنشطة المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرى مبادرة (حياة كريمة).

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، وأكدت فى "تصريحات صحفية" على أنه برعاية ومتابعة متواصلة من محافظ أسوان تم تنظيم 28 من جلسات الدوار والتى استهدفت توعية 850 سيدة وفتاة ورجل بعدد 7 من قرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو، وقد أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، مشيرة بأن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى توعية 10 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بمختلف قضايا تنمية الأسرة وذلك من خلال محورين أساسين لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، مع رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.