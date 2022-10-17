تموين الأقصر تحرر 35 محضرا متنوعا وتضبط نصف طن صابون سائل غير مرخص.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن تواصل رجال المديرية فى تنظيم حملات مكثفة فى الإدارات التموينية المختلفة، وذلك بناءً على التعليمات المشددة من الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإطلاق الحملات المكثفة لضبط الأسواق والسيطرة على كل من تسول له نفسه محاولة الإضرار بصحة المواطنين، وكذلك مراقبة المخابز البلدية وجميع الأنشطة التموينية والأسواق.

وفي هذا الصدد قامت الإدارات التموينية على مستوى المحافظة، بإدارة الرقابة التموينية وإدارات القرنة والبياضية والطود والزينية وإسنا، من تحرير عدد 35 محضرا متنوعا، والتى شملت ضبط عدد 40 كرتونة صابون سائل بأحد المخازن الغير مرخصة وبدون فواتير، بإجمالي وزن نصف طن وجارى العرض على النيابة العامة، وضبط عدد 25 لفة مياه غازية، كل لفة بها عدد 6 عبوة سعة واحد لتر تقريباً بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها.

كما تم ضبط عدد 1 كرتونة لحام سباكة بها عدد 24 عبوة، وعدد واحد كرتونة شريط لحام بداخلها عدد 30 لفة كل لفة بها عدد 3 شريط بدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها، وعدد 3 تصرف في 32 شيكارة دقيق، وعدد 1 عدم وجود سجل، وعدد 2 إنتاج خبز نقص وزن، وعدد 10 إنتاج خبز غير مطابق المواصفات، وعدد 1 نظافة مخبز، وعدد 2 إدارة محلات بدون ترخيص، وعدد 5 عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 2 عدم وجود شهادة صحية، وعدد 3 عدم وجود قائمة مخبز، وعدد 3 غلق مستودع بوتاجاز.



تحرير محاضر للمخابز المخالفة فى إدارات الأقصر



حملات تموينية على مخابز الأقصر