"تعليم كفر الشيخ" تحتفل بانتصارات أكتوبر ببانوراما ومعرض يجسد الملحمة.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت المدرسة الصناعية العسكرية بنين، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، احتفالا ومعرضا لإدارة الحامول التعليمية، شاركت فيها عدد من التوجيهات " الصحافة والإعلام والاقتصاد المنزلي والتربية الفنية والمجال الزراعي والصناعي، والتربية الاجتماعية، والموهبين"، وتضمنت الاحتفالية عروض موسيقية ومسرحية، ورياضية، بتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بحضور مصطفى مرعي، المدير العام للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وياسر البرجي، مدير إدارة الحامول التعليمية. وعبدالعزيز أبوموته مدير التعليم الإعدادى بالمديرية ، ورشدى عبدالعزيز مدير التعليم الابتدائى بالمديرية، و إيمان كرم الزواوي، موجه أول الصحافة بإدارة الحامول التعليمية، وسعاد مصطفى موجه أول الاقصاد المنزلي، ونورا رشاد وعلي عبدالعاطي، موجها أول التربية الفنية، ومها سراج الدين، موجه أول الموهبين والتعليم الذكي، وليلى الزيني، موجه أول التربية الاجتماعي، وعوض أحمد موجه أول المجتال الصناعي، وابراهيم المعداوي، موجه أول المجال الزراعي.

وتفقد مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، المعارض التي أقامتها إدارة الحامول التعليمية، مشيداً بالعروض التي شهدتها الاحتفالية" موسيقية ومسرحية ورياضية ، إضافة لتعدد المعروضات بمعرض المجال الصناعي، وبالأعمال الفنية من رسومات متعددة للطلاب والطالبات الموهوبين.

كما أشاد المدير العام للتعليم العام، بمعرض توجيه الصحافة والإعلام، الذي جسد حرب أكتوبر من خلال مجسمات لعبور القناة، وماكتات لعبور القناة، ومجسم لصاروخ طوله متر ونصف، إضافة لمعرض الفنون الصحفية عن حرب اكتوبر، مما نال إعجاب واستحسان الحضور بإشراف إيمان كرم الزواوي، موجه الصحافة بإدارة الحامول التعليمية إضافة ل بانوراما حرب اكتوبر للتربية الفنية، باشراف نورا رشاد وعلي عبدالعاطي، موجها التربية الفنية.