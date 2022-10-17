تعرف على مجلس "المهارات السياحية" وأهميته لصناعة السياحة فى مصر

كتب محمد أسعد

شهد القطاع السياحي ورشة عمل مهمة ضمن جهود التحضير لإطلاق مبادرة إنشاء أول مجلس للمهارات القطاعية (Sector Skills Council)، والذي سيكون من نصيب قطاع السياحة في مصر وتكتسب تلك الخطوة أهمية كبرى في ضوء سعي القطاع السياحي لإحياء جهود تدريب جميع العاملين بالأنشطة السياحية ورفع الوعي السياحي لدى المواطنين، كما تأتي في إطار التعاون بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن المجلس.

1- لغرض من إنشاء المجلس وأهميته في خدمة القطاع السياحي تتلخص في توفير تحليلات سوق العمل على أسس قطاعية و تحديد الفجوات في المهارات من حيث الجودة والاعداد المطلوبة من العمالة الماهرة و تحديد المعايير المهنية بالتعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج لتناسب سوق العمل.

2- المجلس سيعزز دور مصر المحوري والرائد في خدمة القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي.

3- وزارة التربية والتعليم تخطط لتحويل عدد من مدارس التعليم التجاري إلى مدارس تعليم فني للسياحة والفندقة لخدمة قطاع السياحة بشكل أفضل، وبالتعاون مع الحكومة الألمانية، تقوم الوزارة بإنشاء مركز تميز في قطاع السياحة. ليكون منارة التطوير للمدارس الأخرى.

4- إنشاء مجالس المهارات القطاعية هو إجراء رئيسي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

5- ممثلو القطاع الخاص شرحوا التحديات التي تواجههم في توفير وتعيين العمالة المؤهلة وضرورة خلق الوعي لدى المجتمع عن القطاع السياحي. كما أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع جميع الجهات المعنية في منظومة التعليم والتدريب من خلال مجلس المهارات القطاعي الجديد.

6- خبراء من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التدريب الأوروبية أكدوا على الدور المهم لمجلس المهارات القطاعية في تطوير معايير المهارات المهنية المتوافقة مع احتياجات قطاع السياحة ودورها في ضمان جودة التعليم والتدريب التي تخدم القطاع والتعاون والشراكة بين القطاع الخاص ومقدمي التعليم والتدريب التقني والمهني في تسهيل فرص التدريب للطلاب والمتدربين لاكتساب المهارات العملية في قطاع السياحة أثناء دراستهم.