تعرف على كل شىء عن سلامة التخدير للأطفال

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم فى 16 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للتخدير ، وهو أحد الإجراءات الطبية التي تساعدنا على عدم الشعور بالألم أثناء إجراء العمليات الجراحية، وبهذه المناسبة نتعرف على أهمية وسلامة التخدير قبل العمليات للأطفال، بحسب موقع "Health".

ما هو التخدير؟

يستخدم التخدير دواءً لمنع الانزعاج والألم أثناء الإجراءات الطبية.

لا يعاني معظم الناس، بمن فيهم الأطفال، من أي مشاكل بعد استخدام التخديرتعمل العملية عن طريق منع الإشارات في الجهاز العصبي.

التحضير للتخدير يعتمد نوع التخدير على عوامل مثل نوع الجراحة والعمر والحالة الطبية للفرد. قبل أن يخضع الطفل للتخدير، يعمل الأطباء والممرضات على تخفيف أي مخاوف على الطفل والوالدين. أثناء إعطاء المخدر، يراقبون عن كثب تنفس الطفل ومعدل ضربات القلب والإيقاع ودرجة حرارة الجسم وضغط الدم ومستويات الأكسجين في الدم.

بعد التخدير العام وإجراء العملية، يتم نقل الأطفال إلى غرفة الإفاقة حيث يمكن للوالدين أو مقدمي الرعاية الانضمام إلى أطفالهم حتى يصبحوا واعين.

في بعض الحالات، يمكن للأطفال العودة إلى المنزل في نفس اليوم أو قد يضطرون إلى البقاء في المستشفى إذا لزم الأمر. هل هناك اعراض جانبية للتخدير؟ في معظم الحالات، لا يكون للتخدير عادة أي آثار جانبية خطيرة وقد تختفي الآثار الجانبية الشائعة بما في ذلك الغثيان والقيء والقشعريرة وما إلى ذلك بسرعة.

أشياء يجب معرفتها قبل إخضاع الطفل للتخدير في حالات نادرة، يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل نظم القلب غير الطبيعي ، وردود الفعل التحسسية للأدوية أو حتى الموت. لا يعاني معظم الأطفال من أي مشاكل في التخدير قبل أن يخضع طفلك للتخدير، سيُطلب منك مشاركة المعلومات التالية لطفلك: -الحالة الصحية الحالية والسابقة بما في ذلك أي مشاكل في التنفس مثل الربو

-هل يتناول طفلك أي أدوية- بوصفة طبية وغيرها ، أو مكملات ، أو عقاقير عشبية

-هل يعاني طفلك من حساسية تجاه بعض الأدوية أو الأطعمة

-ما إذا كان طفلك أو أي فرد من أفراد الأسرة قد تعرض لأي ردود فعل سابقة للتخدير

علاوة على ذلك، اتبع توصيات فريق المستشفى حول ما يجب القيام به قبل التخدير قد تشمل هذه مخاوف مثل متى تحتاج إلى التوقف عن الطعام والماء لطفلك وما إذا كانت الأدوية الأخرى أو المكملات العشبية تحتاج أيضًا إلى التوقف قبل الجراحة.

أخبر طبيب طفلك وفريق الرعاية إذا كان طفلك يعاني من السعال و/ أو سيلان الأنف أو مشكلة في التنفس في الأيام التي سبقت الجراحة.