اليوم السابع
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تحطم مقاتلة روسية من طراز "سو - 34" فى مدينة ييسك على بحر أزوف

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:58 م
تحطم مقاتلة روسية من طراز "سو - 34" فى مدينة ييسك على بحر أزوف تحطم مقاتلة
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام روسية، إن طائرة تحطمت بعد أن اصطدمت بمبنى سكني في جنوب غرب البلاد.

وقالت وكالة "تاس"، إن طائرة عسكرية روسية من طراز "سو - 34" سقطت على بناية سكنية في مدينة ييسك الروسية الواقعة على بحر أزوف.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي شن ضربات جديدة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى على منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة الأوكرانية.

وقال ممثل الوزارة: "خلال اليوم، واصلت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية شن ضربات طويلة المدى بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة ضد منشآت القيادة والسيطرة العسكرية ونظام الطاقة الأوكراني".

وأضاف، "تم ضرب جميع الأهداف المحددة".

 

 


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