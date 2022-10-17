تحرير محاضر لـ 19 مخبزا بالقليوبية خلال حملة مكبرة لمتابعة إنتاج الخبز

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بقيادة المستشار عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، اليوم الإثنين، حملة مفاجئة على المخابز البلدية، بمشاركة يحيي عبد الفتاح مدير إدارة تموين قها، وعيد سعيد مأمور الضبط القضائي، وذلك للوقوف على الحالة التموينية بمخابز المحافظة، ومدى التزام أصحاب المخابز التي تقوم بإنتاج خبز بلدي مدعم لجمهور المستهلكين بالضوابط والقوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على المال العام للدولة.

وتوجهت الحملة إلى ناحية مدينة طوخ، وأسفرت هذه الحملة عن ضبط 2 مخابز بلدية يوجد بها عجز دقيق، كما تم ضبط 4 مخابز بلدية تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط 2 مخبز بلدي لا يوجد به ماكينة لصرف الخبز لجمهور المستهلكين، كما تم ضبط مخبز بلدي لعدم نظافة أدوات الانتاج والمعجن، وضبط 4 مخابز لا يوجد لديها قائمة تشغيل وسجل زيارات، بالإضافة إلى 5 مخابز تقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وتابعت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها، كما تم ضبط مخبز قام بتجميع 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم للاتجار به خارج منظومة الدعم وتم تحرير محضر جنحة ضده، وستستمر الحملات الرقابية على مستوى محافظة القليوبية لضبط المخالفين.



جانب من الحملة



وكيل وزارة التموين بالقليوبية خلال الحملة