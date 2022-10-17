بعد تمديد العمال إضرابهم.. فرنسا تصادر مستودعين للوقود في فايزين ومارديك

كتبت: هناء أبو العز

صادرت الحكومة الفرنسية صباح اليوم الاثنين مستودعين للمحروقات، فيما تم تمديد الإضراب في 5 مصاف تابعة لمجموعة "توتال إينيرجيز" الفرنسية في ظل صعوبة سد نقص الوقود في فرنسا.

وصادرت الحكومة مستودعا للوقود في فايزين، عند الساعة 14:00، بعد آخر في مارديك بالقرب من دونكيرك في الساعة 06:00 صباحا، بحسب وزارة انتقال الطاقة.

وتجدد الإضراب في مصافي "توتال إينيرجيز" الفرنسية في 5 مواقع الاثنين، وفق ما ذكر من جانبه، إيريك سيليني، منسق الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) في المجموعة.

وتابع "إن الإدارة أعلنت بالفعل على نطاق واسع عن الاتفاق، ولا يبدو أنها مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات".

ويعتزم الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) مواصلة حركة الإضراب حتى الثلاثاء الذي سيكون يوم تعبئة وإضراب العمال في المهنة، ودعت إليه أيضا النقابات الأخرى.