اليوم السابع
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بدء مراسم تسليم رئاسة الجمهورية العراقية إلى عبد اللطيف رشيد

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:13 ص
بدء مراسم تسليم رئاسة الجمهورية العراقية إلى عبد اللطيف رشيد عبد اللطيف رشيد
وكالات الأنباء

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بدأت فى قصر السلام ببغداد، صباح اليوم الاثنين، مراسيم تسلم عبد اللطيف رشيد رئاسة الجمهورية العراقية من برهم صالح، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وانتخب مجلس النواب، في وقت سابق، عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، بعد حصوله على الأغلبية في الجولة الثانية من عملية التصويت على المنصب التي تنافس فيها مع المرشح برهم صالح، وحصل رشيد على 162 صوتاً، فيما نال صالح 99 صوتاً واعتبرت 8 أصوات باطلة، من مجموع عدد المقترعين البالغ 269 نائباً.

وكان السياسى الكردى عبد اللطيف رشيد قد أدى الخميس الماضى، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب العراقى رئيسا لجمهورية العراق.

 

 


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